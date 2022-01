உ.பி. உட்பட 5 மாநில தேர்தல்கள் எப்போது.. இன்று மதியம் 3.30 மணிக்கு அறிவிக்கிறது தேர்தல் ஆணையம்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: பஞ்சாப் உத்தரகண்ட் உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநிலங்களுக்கு விரைவில் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் தேர்தல் அட்டவணையை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இன்று மாலை 3.30 மணி அளவில் வெளியிட வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

கோவா பஞ்சாப் மணிப்பூர் உத்தராகண்ட் மற்றும் உத்தரப் பிரதேசம் ஆகிய 5 மாநிலங்களில் சட்டசபைகளின் பதவிக்காலம் வரும் மே மாதத்துடன் முடிவடைகிறது. இதையடுத்து அங்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், தேர்தல் நடைபெற உள்ள மாநிலங்களில் பிரதமர் நரேந்திரமோடி, காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் முகாமிட்டு தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்

இந்த நிலையில் உத்தரப் பிரதேசம் கோவா பஞ்சாப் மணிப்பூர் உத்தரகண்ட் மாநில தேர்தல் அட்டவணை இன்று பிற்பகல் மூன்று முப்பது மணி அளவில் வெளியிட வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் சார்பில் இன்று செய்தியாளர் சந்திப்பு நடைபெற உள்ளதால் தேர்தல் தேதி உள்ளிட்ட தகவல்கள் வெளியிடப்படலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

The Election Commission of India (ECI) is expected to release its election schedule for the five states, including Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh, at 3.30 pm today.