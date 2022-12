மாஸ்டர்பிளான்.. சீனா + பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியா போட்ட ஸ்கெட்ச்.. எல்லையில் களமிறக்கப்படும் 'அசுரன்'

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் எல்லையில் சுமார் 120 பிரளய் ஏவுகணைகளை நிலை நிறுத்த மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் முடிவெடுத்துள்ளது. சமீப காலங்களாக சீன எல்லையில் நடைபெற்று வரும் மோதல் சம்பவங்களை தொடர்ந்து இந்த முடிவை பாதுகாப்பு அமைச்சகம் மேற்கொண்டதாக சொல்லப்படுகிறது.

கடந்த 2020ம் ஆண்டு லடாக்கின் கால்வான் பள்ளத்தாக்கில் நடைபெற்ற மோதல் சம்பவம் மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து தற்போது அருணாச்சலப் பிரதேசத்தின் டோக்லம் பகுதியில் நடந்த மோதல் ஆகியவை இந்திய சீன எல்லையில் பதற்றத்தை உருவாக்கியுள்ளன. எனவே சீன எல்லையில் இந்திய படைகள் முழு பலத்தோடு அனைத்தையும் எதிர்கொள்ள தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

மற்றொரு பக்கம் பாகிஸ்தானுடனான எல்லையில், புதிய பதுங்கு குழிகளை அமைத்தல், டாங்கிகளுக்கான புதிய சாய்வுதளங்களை உருவாக்குதல் போன்ற பணிகளை BSF தீவிரப்படுத்தி வருகிறது. இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே சுமார் 2,289 கி.மீ தொலைவு எல்லையாக இருக்கிறது. இதில் 192 நீளமுள்ள முன் பகுதியை இரண்டு நாடுகளும் பகிர்ந்துகொள்கின்றன. இந்த பகுதியில் ஏற்கெனவே 26 கி.மீ நீளத்தில் எல்லையை பலப்படுத்தும் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன.

English summary

The Ministry of Defense has decided to deploy around 120 Pralai missiles along the China-Pakistan border. The decision is said to have been taken by the Ministry of Defense following the recent incidents of clashes along the Chinese border.