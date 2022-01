3வது அலையில் கொரோனா 60 % இறப்புகளுக்கு இதுதான் காரணமாம்.. டெல்லி ம்ருத்துவ நிபுணர்கள் கொடுத்த தகவல்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் தற்போது கொரோனா மூன்றாவது அலையில் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளில் 60 சதவீதத்தினர் முதல் மற்றும் இரண்டாவது டோஸ் தடுப்பூசி போட்டுகொள்ளாதவர்கள் தான் என டெல்லி மேக்ஸ் ஹெல்த்கேர் மருத்துவ நிபுணர்கள் நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளதாக கூறியுள்ளனர்.

கடந்த 2019ம் ஆண்டு முதல் கொரோனா தொற்று உலகமெங்கும் பரவத் தொடங்கி, உலகையே அச்சுறுத்தி வருகிறது. இதனால் பல நாடுகள் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றன

நாளுக்கு நாள் தொற்று பாதிப்பு இந்தியாவில் உயர்ந்து கொண்டே வருகிறது.. இதை கட்டுப்படுத்த மத்திய அரசும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை கையில் எடுத்து வருகிறது. ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் தடுப்பூசி காரணமாக பாதிப்பு தற்போது சற்றே குறைந்து வருகிறது.

English summary

A study by Delhi Max Healthcare medical experts has revealed that 60 per cent of the deaths caused by the third wave of corona in India at present are those who have not been vaccinated with the first and second dose.