கட்டாய மதமாற்றம் பெரிய பிரச்சனை! நாட்டு பாதுகாப்பிற்கே பாதிப்பை உண்டாக்கும்! உச்ச நீதிமன்றம் கருத்து

டெல்லி: கட்டாய மதமாற்றம் என்பது நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு மட்டுமல்லாது, நாட்டின் மத சுதந்திரத்தையும், தனிமனித மனசாட்சியையும் கடுமையாக பாதிக்கும் என உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.

பில்லி சூனியம் உள்ளிட்ட மூடநம்பிக்கைகள் மற்றும் கட்டாய மதமாற்றத்தை தடுக்க மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தாக்கல் செய்திருந்த மனுவை விசாரிக்கையில் நீதிமன்றம் மேற்குறிப்பிட்ட கூற்றை கூறியுள்ளது.

மேலும், நாட்டில் மத சுதந்திரம்தான் இருக்கிறது என்றும், கட்டாய மதமாற்றத்திற்கு சுதந்திரம் இல்லையென்றும் நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

English summary

The Supreme Court has said that forced religious conversion will not only affect the country's security, but will also seriously affect the country's religious freedom and individual conscience. The court made the above statement while hearing a petition filed by the central and state governments to prevent superstitions including witchcraft and forced religious conversion. The court also clarified that there is only freedom of religion in the country and no freedom of forced conversion.