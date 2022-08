திருடியவருக்கு வாய் சிவப்பா மாறும்.. மந்திரவாதி பேச்சைக்கேட்டு வேலைக்கார பெண்ணை தாக்கிய குடும்பம்!

Delhi

டெல்லி: டெல்லியில், திருடியவருக்கு வாய் சிவப்பாக மாறும் என்று கூறிய மந்திரவாதியின் பேச்சை கேட்டு வீட்டில் வேலை செய்து வந்த பெண்ணை அடித்து கொடுமைப்படுத்திய குடும்பத்தினர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

தலைநகர் டெல்லியின் தெற்கு பகுதியில் உள்ள சத்பரி என்ற இடத்தில் அன்சல் விலாஸ் என்ற சொகுசு பண்ணை வீடு உள்ளது.

இந்த வீட்டில் சில பெண்கள் வீட்டு வேலை செய்து வருகின்றனர். இந்த சூழலில், கடந்த 10 மாதங்களுக்கு முன்பாக பண்ணை வீட்டில் இருந்த விலை உயர்ந்த பொருட்கள் காணாமல் போயுள்ளது.

In Delhi, the police are investigating the case against the family who beat up the woman who was working at home after listening to a soothsayer who said that the thief's mouth would turn red.