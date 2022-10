படத்தில் 3 கரடி இருக்கு.. ஒன்று மட்டும் வித்தியாசம்.. 7 செகண்டில் கண்டுபிடிச்சா நீங்க கில்லாடி!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படத்தில் 3 கரடிகள் இருக்கிறது. பார்ப்பதற்கு 3 கரடிகளும் ஒரே போல இருந்தாலும் ஒன்று மட்டும் வித்தியாசமாக இருக்கிறது. 7 செகண்டில் அது எந்த கரடி என கண்டுபிடித்தால் நீங்க கில்லாடி தான்.

நமது மூளைக்கு வேலை வைக்கும் இல்யூஷன் படங்களுக்கு தற்போது இணையத்தில் அதிக வரவேற்பு உள்ளது.

ஓய்வு நேரத்தைக் கூட பயனுள்ள வகையில் கழிக்கும் வகையில் இல்யூஷன் படங்கள் இருப்பதால் பலரும் இத்தகைய இல்யூஷன் படங்களை விரும்பி பகிர்கின்றனர்.

English summary

