உலக கோப்பையில் பாக்., வெற்றி..! கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட காஷ்மீர் மாணவர்கள் கைது!

டெல்லி: இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் பாகிஸ்தான் வெற்றி பெற்றதை கொண்டாடுபவர்கள் மீது தேசத்துரோக சட்டம் பாயும் என உத்தரபிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் எச்சரித்துள்ளார்.

யோகி ஆதித்யநாத் அலுவலகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் பக்கத்தில் இது தொடர்பாக அவர் அளித்த பேட்டி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

துபாயில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையே நடைபெற்ற முதலாவது டி20 உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில், பாகிஸ்தான் அணி 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

English summary

India vs Pakistan: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has warned that those who celebrate Pakistan's victory in the T20 match against India will face sedition charges.