'இரும்பு கம்பியை..' 40 வயது பெண் 2 நாட்களாக கூட்டு பலாத்காரம்.. நிர்பயா பாணியில் டெல்லியில் கொடூரம்

டெல்லி: தேசிய தலைநகர் டெல்லியில் 40 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவர் 2 நாட்கள் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது ஆபத்தான முறையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். 2012ம் ஆண்டு டெல்லியில் பேருந்து ஒன்றில் ஆண் நண்பரோடு தனியாக சிக்கிய நிர்பயா (புனைவு பெயர்) என்ற பெண் கூட்டு பலாத்காரம் செய்யப்பட்டது, மற்றும் எதிர்த்தபோது கடுமையாக தாக்கி கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தை நினைவுகூறும் வகையில் கொடூரமாக மறுபடி ஒரு சம்பவம் டெல்லியில் நடந்துள்ளது.

சம்பவம் குறித்து 5 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

A 40-year-old woman has been gang-raped for 2 days in the national capital, Delhi, and has been hospitalized in a critical condition. While a case has been registered against 5 people regarding the incident, 4 people have been arrested so far. According to the police, the investigation into the incident is ongoing.