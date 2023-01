பிபிசி ஆவணப்படத்தை திரையிட முயற்சி.. ஜாமியா மிலியா இஸ்லாமியா பல்கலையில் மாணவர்கள் கைது..ஒரே பதற்றம்

குஜராத் கலவரம் தொடர்பான பிபிசி ஆவணப்படத்தை ஜாமியா மிலியா இஸ்லாமியா பல்கலைக்கழகத்தில் திரையிட முயன்றாக மூன்று மாணவர்கள் கைது

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: குஜராத் கலவரம் தொடர்பாக இங்கிலாந்தின் பிபிசி தயாரித்த 'India: The Modi question' ஆவணப்படம் தேசிய அளவில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் இந்த திரைப்படத்தை ஜாமிய மிலியா இஸ்லாமியா பல்கலைக்கழகத்தில் திரையிட முயன்றதாக கூறி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாணவர் அமைப்பான 'இந்திய மாணவர் சங்கதை'(SFI) சேர்ந்த மூன்று மாணவர்கள் விசாரணைக்காக கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

பிரிட்டிஷ் வெளியுறவுத்துறை அலுவலகத்திலிருந்து பெறப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் பிபிசி இந்த ஆவணப்படத்தை உருவாக்கியுள்ளது. இரண்டு பாகங்களை கொண்ட இந்த ஆவணப்படத்தின் முதல் பாகம் கடந்த 17ம் தேதி பிரிட்டனில் முதலில் ஒளிபரப்பப்பட்டது. இந்த படத்தில் 2002ம் ஆண்டு குஜராத்தில் கோத்ரா ரயில் எரிப்பு சம்பவத்தையொட்டி நடந்த வன்முறை, அதனால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகளுக்கு அப்போது குஜராத்தின் முதலமைச்சராக இருந்த நரேந்திர மோடிதான் காரணம் என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

ஆனால் இந்த குற்றச்சாட்டை மத்திய அரசு கடுமையாக மறுத்துள்ளது. வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் அரிந்தம் பாக்சி, "இது ஒரு அவதூறு பிரச்சாரம். மக்கள் நிராகரித்த விஷயங்களை கதையாக முன்வைப்பதே இதன் நோக்கம்" என்று கூறியுள்ளார். பல்வேறு அரசு அதிகாரிகள் அமைச்சர்கள் இந்த படம் குறித்து பிபிசியை விமர்சித்துள்ள நிலையில், மத்திய அரசு டிவிட்டர், யூடியூப், பேஸ்புக் போன்ற சமூக வலைத்தளங்களில் இந்த திரைப்படத்தை வெளியிடக்கூடாது என்று உத்தரவிட்டது.

பாகிஸ்தானில் சம்பளம் ‛கட்’.. கழுத்தை இறுக்கும் பொருளாதார நெருக்கடியால்.. அரசு ஊழியர்களுக்கு ஷாக்!

English summary

Three students belonging to the student body of the Marxist Communist Party, 'Students federation India' (SFI), have been arrested for investigation after the British BBC's documentary 'India: The Modi question' has created a stir at the national level regarding the Gujarat riots.