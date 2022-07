மீண்டும் ஏறுமுகத்தில் கொரோனா! 24 மணி நேரத்தில் இத்தனை பேருக்கு பாதிப்பா? முழு விபரம் இதோ!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு ஒவ்வொரு நாளும் ஏறுமுகமாகவும் இறங்கு முறமாகவும் மாறி மாறி பதிவாகி வரும் நிலையில் நேற்றைய விட இன்றைய கொரோனா பாதிப்பு சற்றே உயர்ந்துள்ளது என மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா மூன்றாவது அலையின் தாக்கம் ஜனவரி மாத இறுதியிலும், பிப்ரவரி மாதத் தொடக்கத்திலும் தீவிரமாக இருந்தது. அப்போது குறையத் தொடங்கிய கொரோனா பாதிப்பு தற்போது மீண்டும் வேகமாக அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

இந்தியாவில் மட்டுமல்லாது உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இந்தியாவை பொறுத்தவரை நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக கையாளப்படாததாலேயே கொரோனா பாதிப்பு மாறி மாறி பதிவாகி வருகிறது.

English summary

According to a report released by the Ministry of Health, today's corona virus infection has slightly increased compared to yesterday, while the number of corona virus cases in India is increasing and decreasing every day.