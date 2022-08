"நெடுஞ்சாலைகளில் சுங்கச்சாவடிகள் அகற்றப்படும்" நான்தான் சுங்க வரியின் தந்தை. . நிதின் கட்காரி பேச்சு

Delhi

டெல்லி: நெடுஞ்சாலையில் இருக்கும் சுங்கச்சாவடிகள் விரைவில் அகற்றப்படும் என்றும், புதிய தொழில்நுட்பம் வாயிலாக சுங்கக்கட்டணம் வசூலிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என மத்திய போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்காரி தெரிவித்தார்.

மிகவும் சிறப்பாக பணியாற்றும் மத்திய அமைச்சர்களில் ஒருவர் என எதிர்க்கட்சிகளால் கூட அடிக்கடி பாராட்டப்படுவர் மத்திய போக்குவரத்து அமைச்சர் நிதின் கட்காரி.

நாடாளுமன்றத்தின் ராஜ்யசபாவில் நேற்று கேள்வி நேரத்தின் போது பல்வேறு துணைக்கேள்விகளை உறுப்பினர்கள் எழுப்பினர்.

இன்னும் 5 வருசம் தான்.. இந்தியாவில் பெட்ரோலுக்கு தேவையே இருக்காது.. நிதின் கட்கரி பூரிப்பு!

English summary

Union Minister Nitin Gadkari said that the existing toll booths on the highway will be removed soon and steps will be taken to collect tolls through new technology.