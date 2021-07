மேகதாது அணை விவகாரம்: மத்திய அமைச்சர் கூறியது என்ன?.. செம்ம நியூஸ் சொன்ன துரைமுருகன்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: மேகதாது அணை விவகாரம் தமிழ்நாடு-கர்நாடகம் இடையே மீண்டும் பூதாகரமாக வெடித்துள்ளது. உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் நிலையில் மேகதாது அணை விவகாரத்தை தேவையில்லாமல் கர்நாடக அரசு கையில் எடுத்துள்ளது.

டெல்டா மாவட்டங்களின் உயிர்நாடியாக காவிரி நீர் இருக்கும் நிலையில் அதனை தடுத்து நிறுத்தும் விதமாக காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்டியே தீருவோம் என்று பிடிவாதமாக இருக்கிறார் கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பா.

சில வாரங்களுக்கு முன்பு இதுகுறித்து நிருபர்களிடம் எடியூரப்பா கூறினார். இதனால் கோபம் அடைந்த தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், ''தமிழ்நாடு விவசாயிகளை பாதிக்கும் மேகதாது அணை திட்டத்தை கை விடுங்கள். இது நல்லுறவுக்கு உகந்தது அல்ல'' என்று கண்டன அறிக்கை விட்டார்.

English summary

Duraimurugan said Union Minister Gajendra Singh Sehwag had assured that permission would not be granted for the Megha Dadu Dam without the approval of the Cauvery Management Authority