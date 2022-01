ஸ்டாலின் லெட்டருக்கு பலன்.. தமிழக மீனவர்களை விரைவில் விடுவிக்கணும்..இலங்கையிடம், மத்திய அரசு கோரிக்கை

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: இலங்கை சிறையில் உள்ள தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்று இலங்கை அமைச்சரிடம் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். தமிழ்நாடு மீனவர்கள் இந்திய கடல் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் மீன்பிடித்து வருகின்றனர்.

ஆனால் அவர்கள் தங்கள் நாட்டு எல்லையில் அத்துமீறி விட்டதாக கூறி இலங்கை கடற்படையினர் தொடர்ந்து அட்டூழியத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தமிழக மீனவர்களை சிறைப்பிடித்தும், படகுகளை, வலைகளை சேதப்படுத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Indian Foreign Minister Jaishankar has requested the Sri Lankan Minister to release Tamil Nadu fishermen imprisoned in Sri Lanka. He said the Sri Lankan government should take action to release Tamil Nadu fishermen in advance on humanitarian grounds