கிணற்றில் கூட குதிப்பேன்..ஆனால்..காங்கிரசுக்கு வர்றீங்களா என்ற கேள்விக்கு நிதின் கட்காரி கூறிய பதில்

Delhi

டெல்லி: காங்கிரசில் இணைவீர்களா என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த மத்திய சாலை மற்றும் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்காரி, ''கிணற்றில் கூட குதிப்பேன்.. ஆனால் காங்கிரசில் சேரமாட்டேன்'' என கூறியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மத்திய நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக இருப்பவர் நிதின் கட்காரி.

மகராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந்த நிதின் கட்காரி பாஜகவின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவராகவும் இருந்து வருகிறார்.

English summary

Union Road and Transport Minister Nitin Gadkari responded to a question on whether he would join the Congress and said, "I will even jump in a well... but I will not join the Congress," which has caused controversy.