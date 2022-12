இது என்னடா தாஜ்மகாலுக்கு வந்த சோதனை? 1 கோடி வரி பாக்கி இருப்பதாக நோட்டீஸ் விடுத்த யோகி அரசு

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: தொல்லியல் துறை கட்டுபாட்டில் இருக்கும் தாஜ்மகாலுக்கு தண்ணீர் மற்றும் சொத்து வரி பாக்கி இருப்பதாக கூறி ரூ. 1 கோடி கேட்டு உத்தரபிரதேச அரசு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

டெல்லி அருகே உள்ள ஆக்ராவில் தாஜ்மகால் உள்ளது. யமுனை நதிக்கரையில் அமைந்து இருக்கும் தாஜ்மகால் உலக அதிசயங்களில் ஒன்றாகவும் உள்ளது.

முற்றிலும் பளிங்கு கற்களால் 17-ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட இந்த் தாஜ்மகால் முகலாய மன்னர் ஷாஜகானால் தனது காதல் மனைவிக்கு மும்தாஜ்ஜிற்காக கட்டப்பட்டது என்பதுதான் வரலாறு.

English summary

The Taj Mahal, which is under the control of the Department of Archaeology, claims that it owes water and property tax of Rs. It has been reported that the Uttar Pradesh government has sent a notice asking for 1 crore.