மார்ப் செய்த புகைப்படம்.. உத்தரகாண்ட் பாஜக மீது தேர்தல் விதிமீறல் புகார்.. தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீஸ்

Delhi

oi-Logi

டெல்லி: தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை மீறியதாக உத்தரகாண்ட் பாஜகவுக்கு தேர்தல் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

பஞ்சாப், உத்தரபிரதேசம், உத்தரகாண்ட், மணிப்பூர், கோவா என ஐந்து மாநில தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு, அதற்கான வேலைகளை தேர்தல் ஆணையம் முன்னெடுத்து செய்துவருகிறது.

அதேபோல், 5 மாநில தேர்தலை ஒட்டி அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தீவிரமாகத் தேர்தல் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் வரும் பிப்ரவரி 14 -ம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

English summary

The Election Commission has issued a notice to the Uttarakhand BJP for alleged violation of the model code and asked it to reply within 24 hours for tweeting a morphed image of former chief minister and Congress leader Harish Rawat, in which he has been shown as a Muslim cleric.