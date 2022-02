நான் இருப்பதுதான் டெல்லி.. என் மனசில் இருப்பது நீங்கதான்.. உத்தராகண்ட் பிரச்சாரத்தில் நெகிழ்ந்த மோடி

Delhi

டெல்லி: நான் டெல்லியில் வசித்தாலும், உத்தரகாண்ட் மாநிலத்துக்கு என் மனதில் தனி இடம் இருப்பதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

பஞ்சாப், உத்தரப்பிரதேசம் உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் வரும் 10ம் தேதி தொடங்கி நடைபெறுகிறது. வாக்கு எண்ணிக்கை வரும் மார்ச் 14ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் பிப்ரவரி 14ந்தேதி அன்று சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் காங்கிரஸ், பாஜக மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சிகள் போட்டியிட்டு வருகின்றன.

English summary

