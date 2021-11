குஜராத் வன்முறை-அன்றைய மோடி அரசு என்னவெல்லாம் செய்தது? உச்சநீதிமன்றத்தில் பட்டியல் போட்ட கபில் சிபல்

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: 2002-ம் ஆண்டு குஜராத் வன்முறை சம்பவங்களின் போது அன்றைய முதல்வராக இருந்த மோடி அரசு எப்படி எல்லாம் வன்முறையாளர்களுக்கு சாதகமாக நடந்து கொண்டது என்கிற விவரங்களை உச்சநீதிமன்றத்தில் மூத்த வழக்கறிஞர் கபிசிபல் பட்டியலிட்டார்.

குஜராத் மாநிலம் கோத்ராவில் 2002-ம் ஆண்டு சபர்மதி ரயிலுக்கு வன்முறை கும்பல் ஒன்று தீ வைத்தது. இந்த தீ வைப்பு சம்பவத்தில் அயோத்தியில் இருந்து திரும்பி கொண்டிருந்த சாமியார்கள் உட்பட 57 பேர் கருகி உயிரிழந்தனர்.

இதனையடுத்து குஜராத் முழுவதும் மிகப் பெரிய அளவில் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக வன்முறைகள் கட்டவிழ்த்துவிடப்பட்டன. இந்த வன்முறை சம்பவத்தில் ஆயிரக்கணக்கான இஸ்லாமியர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டனர். நாடு விடுதலை அடைந்த பின்னர் நிகழ்ந்த மிக மோசமான மதம் சார்ந்த வன்முறை சம்பவம் இது. அப்போது குஜராத் மாநில முதல்வராக தற்போதைய பிரதமர் மோடி, குஜராத் உள்துறை அமைச்சராக தற்போதைய மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோர் இருந்தனர்.

