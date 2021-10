தீபாவளிக்கு மட்டும் தடை.. பாகிஸ்தான் வெற்றியை பட்டாசு வெடித்து கொண்டாட விட்டது ஏன்? சேவாக் ஆவேசம்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவுக்கு எதிரான 20 ஓவர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி வெற்றி பெற்றதைத் தொடர்ந்து இந்தியாவில் சிலர் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடியதை முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் வீரேந்திர சேவாக் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

பாகிஸ்தான் வெற்றியை இங்குள்ள சிலர் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடியதாக கூறப்படுவதை அவர் நேரடியாக விமர்சனம் செய்யவில்லை, அதேநேரம் இவ்வாறு பட்டாசு வெடிப்பதற்கு அனுமதித்த நிர்வாகம் தீபாவளி நேரத்தில் மட்டும் பட்டாசு வெடிக்க ஏன் அனுமதிக்கவில்லை என்று அவர் கேள்வியை எழுப்பியுள்ளார் .

இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய அணிகள் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு துபாயில் நடைபெற்ற நடப்பு 20 ஓவர் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பையில், தங்களது முதலாவது ஆட்டத்தில் மோதின. இதில் 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் அணி அபாரமாக வெற்றி பெற்றது.

English summary

Former cricketer Virendra Sehwag says firecrackers are banned during the Baahubali b in parts of India there were firecrackers to celebrate Pakistan victory faces hypocrisy. Former cricketer Gautam Gambhir also slam for busting crackers.