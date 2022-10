காங்கிரஸ் தலையெழுத்தை மாற்றுவாரா கார்கே? மலைபோல குவிந்துள்ள சவால்கள்.. எதிர்பார்ப்பில் தொண்டர்கள்

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: காங்கிரஸின் புதிய தலைவராக பதவியேற்று அனைவரையும் திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ள மல்லிகார்ஜுன கார்கே முன்பு மலை போல சவால்கள் குவிந்துள்ளன.

இந்த சவால்களை அவர் எப்படி எதிர்கொள்ள போகிறார்? தேர்தலுக்கு தேர்தல் தொடர்ந்து தேய்ந்து வரும் காங்கிரஸின் தலையெழுத்தை அவர் மாற்றுவாரா? என்பன போன்ற நூற்றுக்கணக்கான கேள்விகள் அவரை சுற்றிவர தெடங்கியுள்ளன.

அப்படி என்னென்ன சவால்களை மல்லிகார்ஜுன கார்கே முன்பு இருக்கின்றன; அவற்றை சமாளிக்க அவர் என்னென்ன விஷயங்களை செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்து இங்கு காணலாம்.

