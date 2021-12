நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்.. 10வது நாளான இன்று.. அவையில் என்னென்னெ மசோதாக்கள் தாக்கலாகும்?

Delhi

டெல்லி: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் மிகவும் விறுவிறுப்பாக சென்று கொண்டு இருக்கிறது. விவசாய சட்டம் ரத்து, எம்பிக்கள் அமளி, 12 எம்பிக்கள் சஸ்பெண்ட், எதிர்க்கட்சிகள் போராட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சம்பவங்கள் இந்த கூட்டத்தொடரில் நடந்துவிட்டது.

இந்த கூட்டத்தொடரில் தொடர் அமளி மற்றும் வாக்கு வாதம் காரணமாக பெரிய அளவில் மசோதாக்கள் வரிசையாக தாக்கல் செய்யப்படவில்லை. மாநிலங்களவையில் பெரிய அமளிக்கு பின்பே அணை பாதுகாப்பு மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது.

திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் இதற்கு கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் கூட அணை பாதுகாப்பு மசோதா வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த நிலையில் இந்த கூட்டத்தொடரின் 10வது நாள் கூட்டம் இன்று நடக்க உள்ளது.

இந்த நிலையில் இன்று அவையில் உயர் நீதிமன்ற, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் சம்பளம் மற்றும் சர்வீஸ் தொடர்பான மசோதா தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது. அதேபோல் போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு தொடர்பான சட்ட திருத்த மசோதா ஒன்றும் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.

நேற்று அவையில் சிவிவி மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதேபோல் டெல்லி போலீஸ் மசோதா சட்ட திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதேபோல் ராஜ்ய சபாவில் பாராமெடிக்கல் படிப்பு மற்றும் ஆய்வு சட்ட திருத்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த நிலையில் இன்று அவையில் என்ன மசோதா தாக்கல் செய்யப்படும் என்று பார்க்கலாம்.

லோக்சபா:

போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு தொடர்பான சட்ட திருத்த மசோதா 2021 தாக்கல் செய்யப்படும்

ராஜ்ய சபா:

உயர் நீதிமன்ற, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் சம்பளம் மற்றும் சர்வீஸ் தொடர்பான மசோதா தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது.

