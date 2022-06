இசிஜி மாதிரி ஏறுது இறங்குது..குழப்பும் கொரோனா!இந்தாண்டு 4வது அலை சாத்தியமா? நிபுணர்கள் கருத்து என்ன?

Delhi

டெல்லி : இந்தியாவில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பின் அளவானது மீண்டும் உச்சத்தை தொட்டு வரும், நிலையில் இந்தியாவில் கொரோனா 4வது அலை வருமா, அதுகுறித்து நிபுணர்கள் சொல்வது என்ன? என்பது குறித்துப் பார்க்கலாம்..

இந்தியாவில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பின் அளவானது மீண்டும் உச்சத்தை தொட்டு வருகிறது. 10 ஆயிரத்துக்குள் இருந்த பாதிப்பு கடந்த ஒரு வாரமாக அதிகரித்து 20 ஆயிரத்தை நெருங்கி வருகிறது.

கோவிட் -19 வழக்குகள் மகாராஷ்டிராவில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை 40% அதிகரித்த நிலையில், மும்பையின் தினசரி எண்ணிக்கையும் கிட்டத்தட்ட 30% அதிகரித்து, திங்களன்று 1,310 ஆக இருந்ததுல். அடுத்த நாளான செவ்வாய்க்கிழமையில் 1,781 ஆக இருந்தது.

வேகமெடுக்குது கொரோனா “பூஸ்டர் டோஸ் போடுங்க” கட்டாயம் போடவேண்டியது இவ்வளவு பேரா? அரசு அறிவுறுத்தல்!

The level of corona exposure in India has been peaking again for the last few days, so what will the experts say about the 4th wave of corona in India? Let's look at ..