மத்திய அரசின் புது ஐடி விதி.. தனியுரிமைக்கு எதிரானது என வாட்ஸ்ஆப் புகார்..டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் வழக்கு

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் மத்திய அரசு மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இருக்கும் புதிய ஐடி விதிகளுக்கு எதிராக வாட்ஸ் ஆப் நிறுவனம் டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் வழக்கு தொடுத்துள்ளது.

இந்தியாவில் மத்திய தகவல்கள் தொழில்நுட்ப துறை மூலம் சமூக வலைத்தளங்களுக்கும், ஓடிடி தளங்களுக்கும் புதிய விதிகள் கொண்டு வரப்பட்டன. கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இந்த விதிகள் அறிவிக்கப்பட்டன. இந்த புதிய ஐடி விதிகள் மூலம், சமூக வலைதள நிறுவங்கள், ஓடிடி தளங்கள் கன்டென்ட்கள் குறித்த புகார்களை விசாரிப்பதற்காக இந்தியர் ஒருவர் அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட வேண்டும்.

மத்திய அரசு தொடர்பு கொள்ள வசதியாக இந்த அதிகாரி நியமிக்கப்பட வேண்டும். அதேபோல் புகார்கள், கன்டென்ட்கள் குறித்து விசாரிப்பதற்காக மத்திய அமைச்சர்கள் அடங்கிய தனி குழு நியமிக்கப்பட வேண்டும்.

English summary

Whats App goes against new IT rule by the Indian government says it is against privacy of Indian people.