ஹார்வர்ட் முதல் அயோத்தி வரை! தந்தையின் தீர்ப்பையே மாற்றி எழுதிய தனயன்! யார் இந்த டி.ஒய்.சந்திரசூட்?

டெல்லி : உச்ச நீதிமன்ற புதிய தலைமை நீதிபதியாக டி.ஒய். சந்திர சூட் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர் ஹார்வர்ட் பல்கலைக் கழகத்தில் சட்டம் படித்தவர் என்பதோடு, அவரது தந்தை யஷ்வந்த் விஷ்ணு சந்திரசூட்டும் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக பதவி வகித்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தற்போதைய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியான உமேஷ் உதய் லலித்தின் பதவிக்காலம் நவம்பர் 8ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைய உள்ள நிலையில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் அடுத்த தலைமை நீதிபதியாக டி.ஒய்.சந்திர சூட்டை நியமிக்க பரிந்துரைக்கப்படுள்ளது.

இதற்கு குடியரசுத் தலைவர் திரவுபதி முர்மு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார். இதையடுத்து சந்திர சூட் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக நவம்பர் ஒன்பதாம் தேதி பதவி ஏற்க இருக்கிறார். இதனையடுத்து அவரது பின்னணி குறித்து அறிந்து கொள்ள பலரும் ஆர்வமாக இருக்கின்றனர்.

