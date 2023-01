இந்தியாவில் முஸ்லிம்கள் வாழலாமா.. "நீங்க யாரு அனுமதி கொடுக்குறதுக்கு?" மோகன் பாகவத்தை விளாசிய ஓவைசி

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: இந்தியா இந்துஸ்தானாகவே இருக்கும்; ஆனால் முஸ்லிம்களும் இங்கு அச்சமின்றி வாழலாம் என ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பாகவத் கூறியதற்கு அகில இந்திய மஜ்லிஸ் கட்சித் தலைவரும், ஹைதராபாத் எம்.பி.யுமான அசாதுதின் ஒவைசி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் முஸ்லிம் வாழ்ந்து கொள்ளலாம் என அனுமதி கொடுப்பதற்கு மோகன் பாகவத் யார் என்றும் அவர் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

மேலும், முஸ்லிம்கள் இந்தியராக இருப்பதற்கு நிபந்தனை போடும் அளவுக்கு மோகன் பாகவத்துக்கு துணிச்சல் வந்துவிட்டதா என்றும் அவர் வினவியுள்ளார்.

"இந்தியாவில் முஸ்லிம்கள் அச்சமின்றி வாழலாம்".. ஆனால்.. ஆர்எஸ்எஸ் மோகன் பாகவத் 'பரபர' பேச்சு

English summary

Hyderabad MP Asaduddin Owaisi strongly condemned RSS leader Mohan Bhagwat's statement that Muslims can live here without fear. He also questioned who is Mohan Bhagwat to allow Muslims to live in India.