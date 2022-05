இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது.. சீர்திருத்தத்திற்கான நேரம் வந்துவிட்டது! கொரோனா மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இரண்டாவது சர்வதேச கோவிட் உச்சி மாநாட்டில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உலக சுகாதார அமைப்பில் மேற்கொள்ள வேண்டிய சீர்திருத்தங்கள் குறித்து சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்தார்.

கடந்த 2019 இறுதியில் சீனாவில் பரவ தொடங்கிய கொரோனா வைரஸ், ஒட்டுமொத்த உலகையே புரட்டிப் போட்டுவிட்டது. இதுவரை எந்தவொரு நாட்டிலும் கொரோனா முழுமையாக அழிக்கப்படவில்லை.

மொத்தம் 5 பேர் இருக்கோம்.. போனை போட்டாலும் எடுக்கலயே ஏன்.. திராவிடமாடல்? ஸ்டாலினுக்கு செல்லூர் நறுக்

கொரோனா வைரஸ் தொடர்ந்து உருமாறிக் கொண்டே இருப்பது தான், அதை அழிப்பதில் சவாலாக உள்ளது. கொரோனா வேக்சின் பணிகள் காரணமாக உயிரிழப்புகளும், தீவிர பாதிப்புகளும் மட்டுமே இப்போது கட்டுக்குள் உள்ளது.

English summary

Prime Minister Narendra Modi said that the World Health Organisation needs to be reformed: (உலக சுகாதார அமைப்பை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்று கூறும் பிரதமர் மோடி) Prime Minister Narendra Modi on use of traditional medicines in India.