சீறிய கனிமொழி.. லோக்சபாவில் ஒலித்த "சட்னி".. திகைத்த பாஜக எம்பிக்கள்.. என்ன நடந்தது?

டெல்லி:நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர் கடந்த 18ம் தேதி தொடங்கி தொடர்ந்து நடைபெற்ற வருகிறது. எதிர்க்கட்சிகளின் கோரிக்கைகள் எதையுமே காதில் போட்டுக் கொள்ளாத மத்திய அரசுக்கு எதிராக, திமுக உள்ளிட்ட உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் கடும் கண்டனங்களை இருஅவைகளிலுமே பதிவு செய்து வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், இன்றும் லோக்சபாவில் விலைவாசி உயர்வு குறித்து விவாதம் நடைபெற்றது... அப்போது கனிமொழி பேசும்போது, பாஜக அரசை கடுமையாக விமர்சித்தும், பல்வேறு கேள்விகளை முன்வைத்தும் பேசினார்.

குறிப்பாக, பெட்ரோல், டீசல், கேஸ் விலைகள் உயர்ந்துள்ளன.. சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை வீழ்ச்சியடைந்தும், அதன் பலன் மக்களுக்கு கிடைக்கவில்லை.

