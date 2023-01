என்னாச்சு.. கூகுள் உள்ளிட்ட ஐடி கம்பெனிகள் திடீரென ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்வது ஏன்? காரணம் இதுதான்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: பொருளாதார மந்தநிலை அச்சத்தால் கூகுள், மைக்ரோசாப்ட் உள்பட உலகின் முன்னணி தகவல் தொழில் நுட்ப நிறுவனங்களும் லே ஆஃப் நடவடிக்கையை எடுத்து வருகின்றன. இதனால் எச் 1 பி 1 விசாவில் அமெரிக்காவில் தங்கியிருக்கும் இந்தியர்கள் பரிதவிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. கூகுள் உள்ளிட்ட ஐடி கம்பெனிகள் திடீரென பணி நீக்கத்தில் ஈடுபடுவதற்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து இங்கே பார்க்கலாம்.

கொரோனா வைரஸ் பரவல், உக்ரைன் - ரஷியா போர், உற்பத்தி - நுகர்வு இடையேயான வேறுபாடு

உள்ளிட்ட பல்வேறு பல்வேறு காரணங்களால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக உலக பொருளாதாரம் கணிசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

2023-ம் ஆண்டில் 3-ல் 1 பங்கு உலக பொருளாதாரம் மந்த நிலையை சந்திக்கும் என்று ஐஎம்எப் எச்சரித்து இருந்தது. பொருளாதார மந்த நிலை எச்சரிக்கைக்கு மத்தியில் பல நாடுகளில் பொருளாதாரத்தின் நிலைத்தன்மை என்பது நிச்சயமற்ற நிலையில் இருப்பதால் பெரிய நிறுவனங்கள் நஷ்டத்தை சந்திக்க தொடங்கி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Due to the fear of economic recession, the world's leading information technology companies including Google and Microsoft are taking lay off action. As a result, Indians staying in the US on H1B1 visas are in dire straits. Here's a look at why IT companies, including Google, are suddenly involved in layoffs.