"தள்ளி படுங்க.." சுய இன்பம் கூடவே கூடாது.. புதிதாக கிளம்பும் நோ நட் நவம்பர் சேலஞ்! இளசுகள் பாவம்ப்பா

டெல்லி: எல்லாமே டிரெண்டிங் என ஆன இந்த உலகத்தில் இந்த நவம்பர் மாதம் வித்தியமான ஒரு விஷயம் டிரெண்டிங்கில் இருந்து வருகிறது.

இந்த டிஜிட்டல் யுகத்தில் எதற்கு எடுத்தாலும் டிரெண்டிங் தான்... எல்லாமே டிரெண்டிங் தான்! உலகில் எதோ ஒரு மூலையில் தொடங்கும் விஷயம் ஒட்டுமொத்தமாக உலகளவில் டிரெண்டாகும்.

சொல்லப்போனால் பல நேரங்களில் டிஜிட்டல் உலகில் ஒரு விஷயம் எப்போது எதற்காக டிரெண்டாகும் என யாராலும் சொல்ல முடியாது. நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் இதேதான்.

எல்லாமே டிரெண்டிங்! அமெரிக்காவைக் கலக்கும் யூடியூபர்

Diffence between No Shave novmber and No nut novmber: All things to know about No nut novmber.