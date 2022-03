137 நாட்களுக்கு பின் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு.. இன்னும் எவ்வளவு உயர்த்தப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது?

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை சுமார் 137 நாட்களுக்குப் பின்னர் முதல்முறையாக மீண்டும் மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உக்ரைன் நாட்டில் போர் தொடங்கிய பின்னர் கச்சா எண்ணெய் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. சர்வதேச சந்தையில் 12 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்குக் கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பேரல் 120 டாலரை நெருங்குகிறது.

சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்த்தப்பட்ட போதிலும், இந்தியாவில் பெட்ரோல்- டீசல் விலை கடந்த 4 மாதங்களாகவே உயர்த்தப்படவில்லை. இந்தியாவில் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 4 (தீபாவளி அன்று) பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான கலால் வரி குறைக்கப்பட்டது.

Petrol and diesel prices were raised on Tuesday for the first time in over four months as oil marketing companies: Petrol Diesel price hike latest news.