மத்திய பட்ஜெட்டில் வரி விலக்கு உச்சவரம்பு உயர்த்தப்படுமா? மாத சம்பளதாரர்கள் மனம் குளிருமா?

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: மத்திய பட்ஜெட்டில் வருமான வரி விலக்கு உச்சவரம்பை 5 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்த வேண்டும் என கோரிக்கை வலுப்பெற்றுள்ளது. இருப்பினும், 5 லட்சம் ரூபாய் என்ற வரம்பு சாத்தியம் இல்லை என்று கூறப்படுவதால், குறைந்தபட்சம் 3 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படலாம் எனக் கூறப்படுகிறது.

கொரோனா மூன்றாம் அலை, பணவீக்கம், ஐந்து மாநில தேர்தல் என பல்வேறு விவகாரங்களுக்கு மத்தியில் தாக்கல் செய்யப்படும் இந்த பட்ஜெட்டுக்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது.

நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர், குடியரசுத் தலைவர் உரையுடன் நேற்று தொடங்கியது. அதைத் தொடர்ந்து, 2022-23ஆம் நிதியாண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கை, பிப்ரவரி 1ஆம் தேதியான இன்று தாக்கல் செய்யப்படுகிறது.

தேர்தல் பரபரப்புக்கு இடையே மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் நிர்மலா சீதாராமன் - எதிர்பார்ப்புகள் என்ன

English summary

The demand for raising the income tax exemption ceiling to Rs 5 lakh in the federal budget has intensified. However, it is said that the limit of Rs 5 lakh is not possible and can be raised to at least Rs 3 lakh.