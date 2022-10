"ஜம்மு காஷ்மீரில் சிறுபான்மையினத்தவரை முதல்வராக ஏற்பீர்களா?.." மெகபூபா முப்திக்கு பாஜக கேள்வி!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: கிறிஸ்தவ பெரும்பான்மை நாடாக உள்ள இங்கிலாந்தில் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக் பதவியேற்றுள்ளதாக பேசிய மெகபூபா முப்தி, மத்திய அரசை மறைமுகமாக சாடியிருந்தார். இதற்கு பதிலடிகொடுத்த பாஜக எம்.பி ரவிசங்கர் பிரசாத், சிறுபான்மை தலைவர் ஒருவரை ஜம்மு காஷ்மீர் முதல்வராக நீங்கள் (மெகபூபா முப்தி) ஏற்றுக்கொள்வீர்களா? என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக் இங்கிலாந்து நாட்டின் பிரதமராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இங்கிலாந்தின் நாட்டின் பிரதமரக பதவியேற்கும் முதல் இந்து நபர் ரிஷி சுனக் ஆவார். கிறிஸ்தவ பெரும்பான்மை நாடாக உள்ள இங்கிலாந்தில் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக் பதவியேற்று இருப்பது பேசு பொருளாகியுள்ளது.

தவறினை சரி செய்யவே நான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளேன்..பேச்சு அல்ல செயலால் நாட்டை ஒன்றிணைப்பேன் -ரிஷி சுனக்

English summary

Speaking about Rishi Sunak of Indian origin taking office in England, which is a Christian majority country, Mehbooba Mufti had indirectly criticized the central government. To this, BJP MP Ravi Shankar Prasad responded, "Will you (Meghabooba Mufti) accept a minority leader as Chief Minister of Jammu and Kashmir?" posted that.