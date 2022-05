"உங்களுக்கு 24 மணி நேரம் தான் டைம்!" தேச துரோக வழக்கில்.. மத்திய அரசிடம் கடுகடுத்த உச்ச நீதிமன்றம்

Delhi

டெல்லி: தேச துரோக சட்டங்கள் தொடர்பான வழக்கில், மத்திய அரசை நோக்கி உச்ச நீதிமன்றம் சில காட்டமான கேள்விகளை எழுப்பி உள்ளது.

ஆங்கிலேய ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட தேச துரோக சட்டம், இப்போது இந்தியாவில் தேவையில்லை என்பது சமூக ஆர்வலர்களின் வாதமாக உள்ளது. இது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்திலும் பல்வேறு வழக்குகள் தொடரப்பட்டு உள்ளன.

கடந்த இரு நாட்களுக்கு முன்பு இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணைக்கு வந்த போது, தேச துரோக சட்டம் நாட்டில் தொடர வேண்டும் என்று வாதிட்ட மத்திய அரசு, இதற்கு எதிராகத் தொடரப்பட்ட வழக்குகளைத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியது.

