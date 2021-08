"நீதி கிடைக்கும் வரை துணை நிற்பேன்.." டெல்லியில் தலித் சிறுமி படுகொலை.. பெற்றோருக்கு ராகுல் ஆறுதல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: டெல்லியில் பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டுக் கொல்லப்பட்ட 9 வயது சிறுமியின் பெற்றோரை ராகுல் காந்தி நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். மேலும் அவர்களுக்கு நீதி கிடைக்கும் வரை துணை நிற்பேன் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

டெல்லி நங்கல் பகுதியைச் சேர்ந்த 9 வயது தலித் சிறுமி கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அங்குள்ள மயானத்திற்கு கூலரில் இருந்து தண்ணீர் பிடிக்கச் சென்றுள்ளார்.

ஆனால், அதன் பிறகு நீண்ட நேரம் ஆகியும் அந்தச் சிறுமி வீடு திரும்பவில்லை.

English summary

