டெல்லியில் 12 கி.மீ தரதரவென கார் இழுத்துச்சென்றதில் இளம்பெண் பலி.. நடந்தது என்ன? ஷாக் தகவல்கள்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் புத்தாண்டு தினத்தன்று அதிகாலையில் ஸ்கூட்டியில் சென்ற இளம் பெண் மீது மோதிவிட்டு நிற்காமல் கார் சென்றதாகவும் காருக்கு அடியில் சிக்கிய இளம்பெண் 12 கி.மீட்டர் இழுத்துச் செல்லப்பட்டதில் உயிரிழந்ததாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இளம்பெண் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளானதாக குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டியுள்ள நிலையில் நெஞ்சை உறைய வைக்கும் இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.

தலைநகர் டெல்லியில் பெண்களின் பாதுகாப்பு குறித்து கேள்வி எழும் வகையில் அவ்வப்போது அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவங்கள் நடைபெறுகின்றன. அந்த வகையில்தான், புத்தாண்டு தினத்தன்று அதிகாலை டெல்லியில் இளம் பெண் ஒருவர் கொடூரமான முறையில் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விபத்து என முதலில் தெரிவிக்கப்பட்டாலும் பாலியல் தாக்குதல் நடைபெற்று இருப்பதாக குடும்பத்தினர் குற்றச்சாட்டு முன்வைத்து உள்ளனர். டெல்லியில் நடைபெற்ற இந்த கொடூர சம்பவம் குறித்த விவரம் வருமாறு:-

English summary

Shocking information has come out that a car rammed into a young woman riding a scooty early in the morning on New Year's Day in the capital Delhi and the young woman was trapped under the car and died after being dragged for 12 km. Police said investigations into the heart-wrenching incident are underway as the girl's family has alleged that she was sexually assaulted.