ஷாக்.. ஆன்லைன் ரம்மியில் ரூ.18 லட்சம் இழப்பு.. தர்மபுரியில் 2 குழந்தைகளின் தந்தை தற்கொலை-சோகம்

தர்மபுரி: ஆன்லைன் ரம்மி மற்றும் கேரளா லாட்டரியில் ரூ.18 லட்சம் வரை இழந்த விரக்தியில் தர்மபுரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த பிரபு என்ற இளைஞர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்துள்ள அதிர்ச்சி சம்பவம் நடந்துள்ளது.

தற்போதைய காலக்கட்டத்தில் எளிமையாக பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற வகையில் சிறுவர்கள், இளைஞர்கள், முதியவர்கள் என பலரும் ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டில் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர்.

இந்த விளையாட்டில் வெற்றி பெற்றவர்கள் விரல் விரட்டும் எண்ணும் அளவில் மட்டுமே உள்ள நிலையில் பணத்தை பறிகொடுத்து வாழ்க்கையை இழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை என்பது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே தான் செல்கிறது. இந்நிலையில் தான் தற்போது தமிழகத்தில் ஒருவர் ஆன்லைன் விளையாட்டால் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்துள்ளார். இந்த சோக சம்பவம் பற்றிய விபரம் வருமாறு:

A shocking incident has taken place where a youth named Prabhu from Dharmapuri district committed suicide after losing up to Rs 18 lakh in online rummy and Kerala lottery.