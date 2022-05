எடப்பாடிக்கு அப்படியே எதிராக திண்டுக்கல்! இரு சீனியர்கள் மீது தொண்டர்கள் எதிர்பார்ப்பு! பரபர அதிமுக!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : கழக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி வகித்து வரும் நிலையில், சேலம் மாவட்ட செயலாளர் பதவியை தமிழக எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி ராஜினாமா செய்த நிலையில், திண்டுக்கல் கட்சியில் 3 முதல் 4 பதவிகளை வகித்து வரும் திண்டுக்கல் சீனிவாசன், நத்தம் விஸ்வநாதன் உள்ளிட்டோர் தொண்டர்களுக்கு பதவிகளை விட்டுத் தருவார்களா என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் மாவட்ட செயலாளர்கள் ஒன்றிய செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கு அதிமுக உட்கட்சி தேர்தல் நடைபெற்றது. தேர்தெடுக்கப்பட்ட நிர்வாகிகளின் பட்டியலும் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் வெளியிடப்பட்டது.

புதியவர்களுக்கு பெரும்பாலும் பதவி கொடுக்கப்படாமல் பல ஆண்டுகளாக அந்த பதவிகளை வகித்து வரும் நபர்களுக்கு மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் ஒன்றிய செயலாளர் பதவிகள் வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Tamil Nadu Opposition Leader Edappadi has resigned from the post of Salem Suburban District Secretary while holding the post of AIADMK co Co-ordinator. In this situation, there is a demand that Dindigul Srinivasan and Natham Viswanathan, who holds 3 to 4 posts in the Dindigul party, will resign from their posts.