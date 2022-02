மேயர் உங்களுக்கு..துணை மேயர் எங்களுக்கு.. களமிறங்கிய ஐ.பெரியசாமி..கண்டுகொள்ளாத திண்டுக்கல் சீனிவாசன்

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் அதிமுகவின் மேயர், துணை மேயர் வேட்பாளர்கள் யார் என்பது குறித்து முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சி.சீனிவாசன் தரப்பினரும். முன்னாள் மேயர் வி.மருதராஜ் தரப்பினரும் இணைந்து ஆலோசித்து முடிவு எடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் பிப்ரவரி 19 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு மிகக் குறுகிய இடைவெளியில் உள்ள நிலையில் வேட்பாளர்கள் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் மொத்தமுள்ள 48 வார்டுகளில் 47ல் அதிமுக போட்டியிடுகிறது. ஒரு வார்டு கூட்டணிக் கட்சியான தமாகாவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு 38 வார்டுகளில் திமுக அதிமுக இடையே நேரடிப் போட்டி நிலவுகிறது. 9 வார்டுகளில் திமுக கூட்டணிக் கட்சிகளை அதிமுக எதிர்கொள்கிறது.

English summary

It has been reported that former minister Dindigul C. Srinivasan and former mayor V. Marutharaj have decided on the candidates for the AIADMK mayoral and deputy mayoral posts in Dindigul.