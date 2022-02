காலை வாரிய ‘அதிமுக’வேட்பாளர்..திடீர் ட்விஸ்டால் தேர்தலில் சுயேட்சைக்கு லக்..திண்டுக்கல் பரிதாபங்கள்

Dindigul

திண்டுக்கல் : வாக்குப்பதிவுக்கு இன்னும் மூன்று தினங்களே உள்ள நிலையில் திண்டுக்கல் மாநகராட்சி அதிமுக வேட்பாளர் ஒருவர் திடீரென திமுகவில் இணைந்ததை, தொடர்ந்து அதே வார்டில் சுயேச்சையாக போட்டியிட்ட பெண் வேட்பாளருக்கு வேறு வழியின்றி அதிமுக திடீர் ஆதரவு அளித்துள்ளது.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு மிகக் குறுகிய இடைவெளியில் உள்ள நிலையில் வேட்பாளர்கள் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் மொத்தமுள்ள 48 வார்டுகளில் 47ல் அதிமுக போட்டியிடுகிறது. ஒரு வார்டு கூட்டணிக் கட்சியான தமாகாவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு 38 வார்டுகளில் திமுக அதிமுக இடையே நேரடிப் போட்டி நிலவுகிறது. 9 வார்டுகளில் திமுக கூட்டணிக் கட்சிகளை அதிமுக எதிர்கொள்கிறது.

With just three days to go before the polls, an AIADMK candidate from Dindigul has suddenly joined the DMK, The AIADMK has abruptly backed the female candidate who contested independently in the same ward.