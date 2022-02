நடுகாட்டில் கண்ணீருடன் பசு.. பரிவுடன் கன்று ஈன உதவிய பட்டதாரி பெண்.. அந்த மனசுதான் சார் கடவுள்..!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : நடுக்காட்டில் ஆளில்லாத இடத்தில் பசுமாடு கன்று ஈனும் போது, எம்பிஏ பட்டதாரி பெண் உதவிய சம்பவத்தின் வீடியோ இணையத்தில் மிக வேகமாக பரவி வரும் நிலையில், பலரும் அப்பெண்ணை பாராட்டி வருகின்றனர்.

சமூக வலைதளங்கள் அதிகமாகி விட்ட இந்தக் காலத்தில் தங்களை சுற்றியுள்ளவர்களை மறக்கும் அளவுக்கு அவற்றின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளது. எந்த நேரமும் செல்போனில் மூழ்கி இருக்கும் மக்கள் தற்போது அதிகமாகி விட்டனர்.

ஒருபுறம் செல்போன்களால் நேரம் வீணாவது மக்களுடனான தொடர்பு அற்றுப்போவது என புகார்கள் ஒரு புறம் இருந்தாலும், மறுபுறம் ஏராளமான நல்ல விஷயங்கள் மக்களை சென்றடைய சமூகவலைதளங்கள் உதவுகிறது. அந்த வகையில் தற்போது ஒரு வீடியோ வெளியாகி ஏராளமானோரின் பாராட்டுகளைப் பெற்று வருகிறது

English summary

While the video of the incident where the MBA graduate assisted the girl while calving in the middle of nowhere is spreading fast on the internet, many are praising the girl.