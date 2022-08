எதே மாட்டு கறி இல்லையா? சர்ச்சையில் சிக்கிய திண்டுக்கல் உணவு திருவிழா! பரபரப்பை கிளப்பிய பஞ்சாயத்து!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : 75வது சுதந்திர தின விழாவை ஒட்டி திண்டுக்கல்லில் நடத்தப்பட்ட உணவுத் திருவிழாவில் மட்டன் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் மாட்டுக்கறிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டதா என்ற புதிய சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.

இந்தியா சுதந்திரம் பெற்று 75 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து அதனை நாடு முழுவதும் உற்சாகமாக கொண்டாடும் ஆசாதி கா அம்ரித் மஹோத்சவ் என்ற பெயரில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

விளையாட்டுப் போட்டிகள், கலை நிகழ்ச்சிகள், விழிப்புணர்வு, ஊர்வலங்கள் என நாடு முழுவதும் களைகட்டி வரும் நிலையில் வீடுதோறும் தேசிய கொடியை ஏற்ற வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கோரிக்கை விடுத்தார்.

