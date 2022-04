வேடசந்தூரில் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்த கவுன்சிலர்கள் - அதிமுக சேர்மன் பதவியிழப்பு

Dindigul

oi-Jeyalakshmi C

திண்டுக்கல்: வேடசந்தூரில் அதிமுக தலைவர் மீது அதிமுக கவுன்சிலர்களே நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தனர். நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் நிறைவேறியதால் அதிமுகவைச் சேர்ந்த ஒன்றிய சேர்மன் பதவி இழந்தார். அ.தி.மு.க. கவுன்சிலர்களே எதிராக வாக்களித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

வேடசந்தூர் ஒன்றியத்தில் மொத்தம் 15 வார்டுகள் உள்ளன. இதில் 8 வார்டுகளில் அ.தி.மு.க., 5 வார்டுகளில் தி.மு.க., தலா ஒரு வார்டில் தே.மு.தி.க., காங்கிரஸ் கவுன்சிலர்கள் இருந்தனர்.

இங்கு தே.மு.தி.க. ஆதரவுடன் அ.தி.மு.கவை சேர்ந்த சாவித்திரி சுப்பிரமணியன் ஒன்றியக்குழு தலைவராகவும், அ.தி.மு.க.வை சேர்ந்த சந்திராசவடமுத்து துணைத்தலைவராகவும் பதவி வகித்தனர்.

அது ரொம்ப ஆபத்தான விஷயம்.. சுப்பிரமணியன் சுவாமியே சொல்லிட்டாரு..கோவையில் கொந்தளித்த திருமாவளவன்

English summary

AIADMK councillors brought a no-confidence motion against the AIADMK leader in Vedasandur, Dindigul district. The AIADMK lost its chairmanship following the passage of the no-confidence motion.