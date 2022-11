Exclusive: கொங்கு கட்சியா அதிமுக? திமுக இந்தி எதிர்ப்புக்கு இதுதான் காரணம்! விபிபி பரமசிவம் அதிரடி!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : தென் மாவட்டங்களில் முக்கிய நிகழ்ச்சிகளை எடப்பாடி பழனிசாமி புறக்கணித்து வருவதால் கொங்கு மண்டல கட்சியா அதிமுக என்ற கேள்விக்கும், பாஜக அதிமுகவை விட சிறப்பாக செயல்படுகிறதா?, திமுக இந்தி எதிர்ப்புக்கு காரணம் என்ன? என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகளுக்கு அதிமுக இளைஞர் இளம்பெண்கள் பாசறை மாநில செயலாளரான விபிபி பரமசிவம் பதிலளித்துள்ளார்.

அதே நேரத்தில் இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் மக்களவைத் தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் நிலையில் அதிமுகவின் முக்கிய வாக்கு வங்கியான முக்குலத்து சமுதாய மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பயணம் மேற்கொள்ளாமல் தவிர்ப்பது அதிமுகவிற்கு நல்லது அல்ல என விமர்சகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களுக்குமான கட்சியாக இருந்த அதிமுக தற்போது கொங்கு மண்டல கட்சியாக மாறி வருவதாகவும் இது அதிமுகவின் எதிர்காலத்திற்கு நல்லதல்ல என கூறப்படும் நிலையில், இது போன்ற குற்றச்சாட்டுகளை அதிமுக இளைஞர் இளம்பெண்கள் பாசறை மாநில செயலாளரான விபிபி பரமசிவம் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார்.

