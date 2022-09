வீட்டுமனை தர்றோம்.. அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி பெயரை சொல்லி ஆட்டைய போடும் கும்பல்! யார் அந்த ‘ஒன்றியம்’?

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல்லில் தமிழக கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி பெயரைச் சொல்லி வீட்டு மனை பிரித்துக் கொடுப்பதாகக் கூறி திண்டுக்கல் நகர்ப் பகுதியில் 'ஒன்றிய' நிர்வாகி ஒருவர் பொதுமக்களிடம் வசூல் வேட்டையில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும், அமைச்சர் இது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அக்கட்சியினர் சமூக வலைதளங்களில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திண்டுக்கல் சட்டமன்ற தொகுதியை எதிர்க்கட்சியான அதிமுக மீண்டும் தக்க வைத்ததின் மூலம் முன்னாள் வனத்துறை அமைச்சர் சீனிவாசன் திண்டுக்கல் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில் தான் கடந்த சில மாதங்க ளுக்கு முன்பு நடந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் திண்டுக்கல் மாநகராட்சி யில் உள்ள 48 வார்டுகளில் 35 வார்டுகளை திமுக அதி க பெரும்பான்மையுடன் கைப்பற்றி திண்டுக்கல் மாநகரை கைப்பற்றியது திமுக.

பிரதமரின் வாக்குறுதி என்னாச்சு அண்ணாமலை? தமிழர்களை சாதி, மதமாக பிரிக்க முடியாது - அமைச்சர் பெரியசாமி

English summary

The party has demanded on social media that a union level executive in Dindigul area is collecting money from the public in the name of Tamil Nadu Cooperatives Minister I. Periyasamy and allotting plots