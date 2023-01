ஒன்றிய அரசு எனச் சொல்வது தவறு.. கருணாநிதியே சொல்லல.. தமிழகம் என்பது தவறில்லை.. சொல்கிறார் அண்ணாமலை!

Dindigul

oi-Vignesh Selvaraj

திண்டுக்கல் : திமுக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்றிய அரசு என்பது தவறான கருத்து. 5 முறை முதல்வராக இருந்த கருணாநிதி கூட அப்படிக் கூறவில்லை என பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தமிழகம், தமிழ்நாடு இரண்டும் ஒன்றுதான். முதல்வர் ஸ்டாலின் பலமுறை தமிழகம் என்று பேசியிருக்கிறார். ஆளுநர் தமிழகம் என்று குறிப்பிட்டது ஒன்றும் தவறில்லை என்றும் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, தமிழ்நாடு என்று சொல்வதை விட தமிழகம் என்று கூறுவதே சரியானது எனப் பேசியது கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பைத் தெரிவித்தன.

அதைத் தொடர்ந்து, சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில், ஆளுநர் உரையை ஆளுநர் ரவி முழுமையாக வாசிக்காதது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. ஆளுநர் வாசித்த உரை அவைக்குறிப்பில் ஏற்றப்படவில்லை. இந்நிலையில், இதுபற்றி அண்ணாமலை பேசியுள்ளார்.

திண்டுக்கல்லில் பாஜக உள்ளாட்சி மேம்பாட்டுப் பிரிவு மாநில செயற்குழு கூட்டம் மற்றும் பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார்.

BJP state president Annamalai said that, "Union Government term that DMK using is a misconception. Even Karunanidhi, who was the chief minister for 5 times, did not say that. Also, Tamil Nadu and Thamizhagam are one and the same. There is nothing wrong when the governor mentioned Tamizhagam."