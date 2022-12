ஆன்லைன் சூதாட்டத்திற்கு அடுத்த பலி.. பணத்தை இழந்த ஒட்டன்சத்திரம் இளைஞர் தற்கொலை!

Dindigul

oi-Arsath Kan

திண்டுக்கல்: ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் ரூ.50,000 ஐ இழந்த திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரத்தை சேர்ந்த இளைஞர் கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்ட சோக நிகழ்வு நடந்துள்ளது.

ஆன்லைன் சூதாட்டத்துக்கு கடிவாளம் போட தமிழக அரசு பல்வேறு கட்ட முயற்சிகள் எடுத்து வரும் நிலையில் இந்த துரதிர்ஷ்டவசமான நிகழ்வு அரங்கேறியுள்ளது.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

English summary

A tragic incident has taken place where a youth from Dindigul district's Otanchatra who lost Rs.50,000 in online gambling committed suicide by jumping into a well.