வடஇந்தியர்கள் தமிழ் கற்க வேண்டும்.. சொன்னது யாரு? பிரதமர் மோடி முன்னிலையில் போட்டு தாக்கிய ஸ்டாலின்!

Dindigul

oi-Vignesh Selvaraj

திண்டுக்கல் : வட இந்தியர்கள் அனைவரும் ஒரு தென்னிந்திய மொழியை கற்க வேண்டும், அதுவும் தமிழ் மொழியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னவர் மகாத்மா காந்தி என பிரதமர் மோடி வீற்றிருந்த மேடையில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசினார்.

இந்தி மொழி திணிப்பு முயற்சிகளில் பாஜக அரசு ஈடுபடுவதாக குற்றம்சாட்டப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், பிரதமர் முன்னிலையில், தமிழை பெருமைப்படுத்தி முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார்.

அதுவும் குறிப்பாக, இந்தி மொழி பேசாத மாநிலங்களில், இந்தியை திணிக்க பாஜக முயற்சிப்பதாக கூறப்படும் நிலையில், வட இந்தியர்கள், தமிழ் மொழி கற்க வேண்டும் என காந்தி கூறியதைச் சுட்டிக்காட்டி உள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

சில நிமிடங்களே உரையாற்றிய முதல்வர் ஸ்டாலின், தனது பேச்சில் இந்தி மொழியை திணிக்க முயலும் பாஜக அரசை சாடியுள்ளதாக திமுக உடன்பிறப்புகள் உற்சாகமாக கூறுகின்றனர்.

English summary

Speaking in the presence of Prime Minister Modi at the Dindigul Gandhi rural Institute function, TN Chief Minister MK Stalin said that it was Mahatma Gandhi who said that all North Indians should learn a South Indian language and that too should be Tamil.