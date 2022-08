ஓபிஎஸ்-க்கு பதவி வெறி.. அதிமுகவில் இருந்து துரோகிகளை வெளியேற்றுவோம்.. நத்தம் விஸ்வநாதன் ஆவேசம்!

Dindigul

oi-Yogeshwaran Moorthi

திண்டுக்கல்: முத‌ல‌மைச்ச‌ர் பத‌விக்கு ஆசைப்பட்ட‌தால் க‌ட்சியில் இருந்து ஓபிஎஸ் நீக்க‌ப‌ட்ட‌தாக‌ எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர் நத்தம் விஸ்வநாதன் விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தொடர்ந்து உச்சத்திலேயே இருக்கிறது. மூன்று மாதங்களாக ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் தரப்பில் உட்கட்சி மோதல் தொடர்ந்து வருகிறது. இதனால் ரத்தத்தின் ரத்தங்களான அதிமுகவினர், யாரை ஆதரிப்பது என்று தெரியாமல் முழித்து வருகின்றனர். சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு பின் ஓபிஎஸ்-ன் கைகள் ஓங்கியுள்ள நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு எவ்வித சலனமும் இல்லாமல் இருக்கிறது.

அதுமட்டுமல்லாமல் ஓ.பன்னீர் செல்வம் தரப்பில் இருந்து எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்களுடன் பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. டிடிவி தினகரன், சசிகலா ஆகியோருடனும் ஓபிஎஸ் தரப்பில் பேசப்பட்டு வருகிறது. இதனால் நாளுக்கு நாள் ஓபிஎஸ்-ன் பலம் அதிகரித்து வருவதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் பார்க்கப்படுகிறது.

சசிகலாவுக்கு எடப்பாடி செய்த துரோகம்.. இத கேளு! அதிமுக தொண்டரிடம் ஆறுகுட்டி ஆவேசம்! லீக்கான ஆடியோ

English summary

( முதல்வர் பதவி மீதான ஆசையால் ஓபிஎஸ் நீக்கப்பட்டார் - நத்தம் விஸ்வநாதன் ) O Panneer Selvam was removed from the party because he want to be a Chief Minister says Natham Viswanathan