கட்சில இருந்து தூக்கியாச்சு! உள்ளூரில் விஸ்வநாதனுக்கு எதிராக புரட்சிப் படை! அதிமுகவினர் அட்ராசிட்டி!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளர்கள் இடையே போஸ்டர் யுத்தம் தொடர்ந்து வரும் நிலையில் திண்டுக்கல்லில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, நத்தம் விஸ்வநாதன், சிவி சண்முகம் உள்ளிட்டோர் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டதாக ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டர்களால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

வத்தலக்குண்டில் நத்தம் விஸ்வநாதனை கட்சியை விட்டு நீக்கியதாக ஒட்டப்பட்ட போஸ்டர்

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் நேற்று அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் கடந்த 23ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் திடீரென கூட்டத்தில் இருந்து பாதியிலேயே கிளம்பிச் சென்றார்.

அவர் செல்லும் போது, அவருடைய வாகனத்தை பஞ்சர் ஆகிய சிலர், அவரைத் தாக்க முயன்றதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், ஓபிஎஸ் மீது தண்ணீர் பாட்டில்களை வீசியதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

ஜெயலலிதா செய்யாததை செய்த ஓபிஎஸ்! தூக்கியே ஆகனும்! கங்கணம் கட்டி களமிறங்கிய இபிஎஸ்! ஜுலை 11 ட்விஸ்ட்!

English summary

As the poster war continues between the supporters of Edappadi Palanichamy O. Panneerselvam regarding the single leadership in the AIADMK, there has been a stir in Dindigul due to posters pasted saying that Edappadi Palanichamy, Natham Viswanathan, CV Shanmugam and others have been removed from the party.