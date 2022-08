அன்றே கணித்த ஓபிஎஸ்! அதிமுகவில் அணி தாவிய ’திண்டுக்கல்’ நிர்வாகிகள்! இன்னும் லிஸ்ட் நிறைய இருக்காம்!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இருந்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு ஆதரவு நிர்வாகிகள் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை சந்தித்து ஆதரவு தெரிவிப்பதாக ஒன் இந்தியா தமிழ் செய்தி வெளியிட்டிருந்த நிலையில் இன்று திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் சிலர் தேனியில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை சந்தித்து தங்களது ஆதரவை தெரிவித்துள்ளனர். இன்னும் பலர் அவரை சந்திக்க இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

'எதிர்காலம் வரும் என் கடமை வரும்' என எம்ஜிஆர் பாடலை ஆவேசமாகப் பாடிக் கொண்டிருந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் தற்போது 'நான் உங்கள் வீட்டுப் பிள்ளை' என உற்சாகமாக இருக்கிறார். காரணம் அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு நிர்வாகிகள் அடுத்தடுத்து அவரை சந்தித்து வருகின்றனர்.

தலைநகரத்தில் கை வைத்த ஓபிஎஸ்! எடப்பாடியிடம் இருந்து எஸ்கேப்பாகும் 4 மா.செ.க்கள்? மெகா ப்ளான் தான்!

English summary

Today, some executives from Dindigul met O. Panneerselvam in Theni and expressed their support. It is also reported that many more people are going to meet him ; இன்று திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் சிலர் தேனியில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை சந்தித்து தங்களது ஆதரவை தெரிவித்துள்ளனர். இன்னும் பலர் அவரை சந்திக்க இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.